Un filmato che in poche ore è diventato virale nelle chat di tutta Sestu. I fatti risalirebbero alla mattina di ieri, in un bar del centro del paese.

Un uomo, con una lunga arma da taglio in mano, si presenta in un bar del centro, e chiede con decisione di essere servito. In pochi minuti viene disarmato, forse un po' bruscamente, ma senza grossi danni, mentre l'azione si sposta anche in strada, davanti ai passanti.

Massimo riserbo sulla sua identità per le strade di Sestu, e in particolare da parte dei frequentatori del bar. Una mattina di paura che è stata comunque senza conseguenze.

