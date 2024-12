Continua il problema delle discariche abusive e rifiuti a Sestu. Sono diversi i punti della cittadina presi di mira dagli incivili.

Una ferita aperta nel verde, quella riguardante la discarica abusiva che ormai ha preso residenza nella vegetazione del campo di via Laconi. Una discarica che viene sgomberata in maniera ricorrente ma, vista l’assenza di telecamere, che continua a ripresentarsi. Secchi di vernice abbandonati, buste di spazzatura e ultimamente anche bottiglie di alcolici, sono i rifiuti che i cittadini possono vedere durante il passaggio nella via. Anche piazzale Campioni D’Italia non viene risparmiata dagli incivili.

Cartacce, mozziconi di sigarette, buste e detriti di ogni genere, si spargono in un angolo della piazza, offendo uno spettacolo indecoroso ai passanti. Scorgendo la testa dalla piazza, infine, si possono notare altri rifiuti di vario genere gettati nella vegetazione del terreno fronte Corso Italia. Rifiuti che continuano ad accumularsi, e per questo i cittadini invocano maggiori controlli, ma soprattutto telecamere in quelle che sono le vie della città maggiormente prese di mira dagli incivili.

