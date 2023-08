I carabinieri di Monserrato hanno denunciato un disoccupato rumeno di 23 anni senza fissa dimora con l'accusa di truffa aggravata. Il ragazzo è stato notato all'ingresso del centro commerciale di Sestu, da un carabiniere di Selargius (in quel momento non in servizio), mentre intratteneva alcune persone anziane, inducendole ad apporre delle firme su un foglio di carta A4, sul quale erano presenti timbri, simboli e sigle, facenti riferimento a presunti enti e associazioni che si occupano di disabilità varie.

Oltre che richiedere le firme, l'uomo raccoglieva donazioni di denaro per l'apertura di un ipotetico centro per disabili da realizzarsi in nome dell'associazione che diceva di rappresentare. I carabinieri hanno approfondito la vicenda, verificando come quanto dichiarato dal giovane fosse totalmente falso e fantasioso, e come non esista l'associazione che egli diceva di rappresentare.

Si trattava insomma di un raggiro ben congegnato, che faceva leva sul senso di umanità e sulla fiducia concessa da persone anziane. Da qui la denuncia: il caso passa ora alla Procura della Repubblica.

© Riproduzione riservata