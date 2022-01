Un capannone aggredito dalle fiamme in un'area limitrofa alla strada provinciale Sestu-Elmas.

Secondo le prime notizie si tratterebbe di un capannone dismesso: difficile quindi pensare ad un atto doloso: i pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo per poi domarlo.

Pare siano in fiamme gli infissi e materiale custodito nel locale. Sul posto anche i carabinieri di Sestu e del Nucleo radiomobile di Quartu che appena possibile effettueranno un sopralluogo per accertare le cause che hanno innescato il rogo e le eventuali responsabilità.

