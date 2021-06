Una donna è stata azzannata da un pitbull mentre correva in una strada della periferia di Sestu assieme ad alcune amiche.

Soccorsa, la vittima ha dovuto ricorrere alle cure di un sanitario. Per fortuna ha riportato solo una ferita superficiale ad una gamba. Dell'accaduto sono stati informati i vigili urbani di Sestu che dopo un sopralluogo sul posto, hanno avviato le indagini. Dei cani non è stata trovata traccia.

Potrebbero essere dei randagi: una situazione di pericolo che preoccupa e non poco. Il fatto è accaduto in località Is Crusu, una strada sterrata dove ogni giorno si ritrovano gli appassionati della corsa.

© Riproduzione riservata