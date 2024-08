Un weekend all'insegna dell'arte e del divertimento per grandi e piccini a Sestu. San Gemiliano si prepara ad ospitare la nuova edizione di Art Lab Volume 5, un evento imperdibile per gli amanti della creatività. Dopo il grande successo successo degli anni precedenti, con l'anno scorso che aveva visto come tema "L'acchiappasgoni" e i "Mandala di lana", si rinnova l'appuntamento annuale che porterà l'evento alla sua quinta edizione.

Dal 23 al 25 agosto - dalle 10 alle 12 - infatti, spazio ai laboratori artistici di riciclo creativo e costruzione di burattini. Il laboratorio per adulti - dal titolo "Incantare, creiamo con la carta" - verrà condotto da Luisa Loi e mostrerà le infinite possiblità espressive di questo materiale; mentre quello per bambini - intitolato "Animali della Sardegna, che passione" - sarà a cura di Fabio Pisu.

L'iniziativa è promossa da Mezcla Intercultura - con la collaborazione del Comitato di San Gemiliano - come ogni anno. I posti sono limitati, ed è infatti richiesta la prenotazione tramite i canali ufficiali dell'associazione. Non solo un evento artistico, ma anche un'occasione per incontrare persone di diversa età, sperimentare nuove tecniche artistiche, stimolare la propria creatività e infine poter portare a casa un oggetto realizzato con le proprie mani.

