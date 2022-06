Notte di fuoco a Sestu: due auto sono rimaste danneggiate in via Verdi e in una strada vicina con intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri: sulla natura degli incendi non sono ancora trapelate indiscrezioni. Si indaga a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi.

Le macchine, due Mercedes, sono di proprietà di una impiegata e di un impiegato. Non si registrano altri danni a veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Il fuoco è divampato dopo la mezzanotte: il secondo incendio a meno di un'ora di distanza dal primo. Diverse le persone interrogate dalle forze dell'ordine che stamattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul posto.

