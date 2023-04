I lavori legati al progetto di sistemazione della via Sagittario sono quasi ultimati. Il decano dei frequentatori di Torre delle Stelle Gesualdo Gorini, 92 anni, si dice soddisfatto per l’intervento, ma con una lettera inviata al sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda sollecita anche un nuovo intervento per la pavimentazione della parte della strada che congiunge i due tratti cementati di Maracalagonis.

Per fare questo, Gorini chiede al Comune di recuperare i fondi necessari per realizzare anche questo progetto: «Si tratta di un tratto di 160 metri di strada. L’operazione si inserirebbe nella prospettiva sia dell’utilizzo dell’area parcheggio adiacente al parco per chi va a Gennemari, sia di una agevole accesso alla guardia medica estiva e al servizio di vigilanza, garantendo anche un accesso al parco, del quale è previsto il rilancio annunciato dal nuovo concessionario».

Il sindaco Tarcisio Anedda, ricevuta la richiesta via mail, ha subito risposto a Gesualdo Gorini. «La ringrazio per la sua costante vicinanza sui problemi di Torre delle Stelle. Sulla via Sagittario ,la deliberazione del Consiglio comunale con la quale abbiamo sancito “l’uso pubblico” ci consente e ci obbliga di completarne la pavimentazione. A tale scopo stiamo curando ogni possibilità di finanziamento, e non ci lasceremo sfuggire le opportunità offerteci dai bandi del Pnrr. Se necessario, in via provvisoria, interverremo alla manutenzione ordinaria del tratto non inserito nel primo lotto dei lavori».

© Riproduzione riservata