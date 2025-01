Per i giovani tra i 18 e i 28 anni torna il bando del Servizio Civile Universale, un’esperienza unica per chi vuole dedicarsi agli altri, crescere professionalmente e vivere un anno ricco di significato. Si tratta di un’iniziativa istituita per promuovere la solidarietà, la partecipazione attiva e il sostegno alle comunità più fragili, attraverso progetti che spaziano dall’assistenza alla tutela dell’ambiente.

Tra le realtà protagoniste c’è la Misericordia di Quartucciu, associazione radicata sul territorio e impegnata nel supporto sanitario e sociale. I volontari che prenderanno parte al progetto avranno l’opportunità di affiancare professionisti in attività che vanno dal trasporto di malati e anziani al sostegno in situazioni di emergenza, fino all’organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione.

L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno, con un rimborso mensile di 507,30 euro. «Il Servizio Civile non è solo un lavoro – spiegano dalla Misericordia – ma un’occasione per fare del bene, acquisire competenze preziose e stringere legami con persone che condividono gli stessi valori».

Partecipare è semplice: basta consultare il sito ufficiale delle politiche giovanili e inviare la domanda online entro le ore 14 del 18 febbraio 2025. Un’occasione per mettersi in gioco, aiutare chi è in difficoltà e costruire un futuro migliore.

