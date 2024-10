Troppo malato per poter uscire di casa e riattaccare il contatore. Così, rimasto senza luce e connessione internet, ha chiesto aiuto ai carabinieri e in poco tempo è arrivato l’intervento provvidenziale. È successo nelle campagne di Serri, in un’abitazione isolata. Sul posto i militari di Gergei che hanno dato una mano all’uomo, impossibilitato a muoversi.

Il contatore, situato a trecento metri dalla sua casa, è scattato improvvisamente lasciandolo senza corrente elettrica e senza connessione internet, quindi senza poter utilizzare elettrodomestici essenziali.

In preda alla disperazione ed in lacrime ha deciso di chiamare il 112. Immediato l’intervento degli uomini dell’Arma: inpochi minuti sono arrivati sul posto e, dopo aver tranquillizzato l’uomo, hanno riattivato il servizio.

