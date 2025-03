Patente di guida ritirata e denuncia per un insegnante di 60 anni, residente a Cagliari, trovato ubriaco al volante nella serata di ieri. È accaduto a Serrenti, in via Nazionale, dopo un intervento da parte dei carabinieri della stazione locale con il supporto di quelli di Dolianova.

L'auto con l'insegnante alla guida stava procedendo con andatura irregolare, motivo per cui i militari sono intervenuti nel corso di un normale controllo. Fin da subito, il conducente aveva mostrato evidenti segnali di alterazione dovuti all'aver bevuto alcolici. La conferma è poi arrivata dall'etilometro: l’alcoltest ha dato un tasso alcolemico superiore di oltre due volte i limiti di legge.

Per il sessantenne inevitabile il ritiro della patente, una multa e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. In aggiunta, l'auto è stata sequestrata e sarà confiscata come previsto dalle norme.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata