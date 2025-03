Rete idrica e linea elettrica troppo vicine. E’ questo il principale ostacolo che ha impedito finora di riparare la grossa perdita d’acqua nelle campagne di Serdiana tra Modulu e Pauli Mannu.

Una falla nella condotta dell’acquedotto “Campidano” da cui sgorgano centinaia di litri d’acqua al giorno con gravi danni agli agricoltori della zona.

Abbanoa e E-Distribuzione hanno effettuato dei sopraluoghi in questi giorni per pianificare la riparazione. L’intervento prevede lo spostamento dei pali della linea elettrica realizzata a ridosso della condotta idrica. Solo così si potrà intervenire per eliminare definitivamente la perdita.

Intanto vanno avanti i lavori di Abbanoa per la manutenzione del ramo dell’acquedotto Donori-Sestu in località sa Frisa, Massidda, Su Margini e Picciau, sempre in territorio di Serdiana. Le squadre di Abbanoa saranno al lavoro da lunedì a giovedì prossimi.

Dalle 8.30 alle 17, potrebbe essere interrotta l’erogazione dell’acqua nei comuni del Parteolla (Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis e altri 13 centri del Campidano: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Monastir, Nuraminis, San Sperate Sestu, Ussana, Uta, Villasor, Villaspeciosa e Serramanna. Le reti idriche saranno alimentate dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento.

Potrebbero verificarsi cali di pressione durante la giornata in particolare nelle zone più alte dei centri abitati.

