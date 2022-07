Un 33enne di Serdiana è stato arrestato dai Carabinieri del Norm della Compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, allevatore e con precedenti, era stato raggiunto dai militari a casa propria per la notifica di atti a suo carico. Ma mentre i carabinieri stavano compilando i vari documenti, hanno percepito distintamente un forte odore di cannabis provenire dall’interno dell’edificio.

Subito sono stati trovati 3 grammi di cocaina e 840 euro. I controlli sono stati dunque estesi, quindi sono state rinvenute buste in cellophane contenenti marijuana per un totale di 780 grammi. Dietro un mobile del bagno, c’era una scatola con un sacchetto con 48,9 grammi di cocaina in polvere. Denaro contante per 1.960 euro, oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato. L’arrestato portato a Uta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata