Un libro al mese per tutto il 2025. Una sfida che coinvolgerà adulti e bambini con la passione per la lettura. E’ l’originale iniziativa della Biblioteca “A.Saba” di Serdiana che per il nuovo anno invita tutti i lettori del paese a prendere parte alla “Gara di lettura”. I partecipanti dovranno leggere almeno 12 libri (romanzi, saggi, biografie, fiabe etc) in formato cartaceo o digitale. Una buona occasione per sfidare se stessi e mettere alla prova le proprie abilità di lettore.

Gli interessati potranno ritirare in biblioteca un modulo con tutte le categorie da affrontare. I lettori potranno scegliere liberamente tra i libri disponibili in biblioteca, nello scaffale della propria casa o acquistati in libreria. Possono partecipare lettori di tutte le età. Due i percorsi individuati: uno per adulti e uno per bambini/ragazzi. Alla fine della sfida i partecipanti otterranno un segnalibro tematico, un premio simbolico che consentirà ai partecipanti di acquisire nuove competenze e viaggiare con la fantasia.

