Non ce l’ha fatta il motociclista di Sant'Andrea Frius coinvolto questa mattina in un drammatico incidente sulla statale 387.

Il centauro, per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, all’altezza di Dolianova si è scontrato frontalmente con un furgone, volando per diversi metri, con la moto finita fuori strada.

Immediati i soccorsi con l'arrivo di una unità medicalizzata del 118, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco.

Il motociclista è stato accompagnato in codice rosso al Brotzu. Ma purtroppo è stato tutto inutile.

