Anche quest'anno cittadini e associazioni senza scopo di lucro di Serdiana avranno la possibilità di raccogliere gratuitamente le olive prodotte dalle piante presenti nel Parco di Santa Maria di Sibiola.

Il Comune ha pubblicato l'avviso rivolto in particolare ai nuclei familiari che non dispongono di terreni privati.

Le olive raccolte, per un massimo di 4 quintali per ogni nucleo familiare, sono destinate al consumo domestico e non potranno essere commercializzate.

L'assegnazione delle piante avverrà seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate. Le istanze di partecipazione scadono il 21 ottobre.

