Un 25enne di Ussana è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Dolianova per recidiva in guida senza patente – il documento gli era stato revocato – e per non aver rispettato l’alt.

Il giovane è stato notato mentre su un’auto percorreva via Roma, i militari gli hanno intimato di fermarsi ma lui si è dato alla fuga, dileguandosi. I carabinieri, che lo avevano riconosciuto, lo hanno rintracciato nella sua abitazione e hanno accertato che si fosse messo alla guida senza la patente, con l’aggravante della recidiva per un fatto analogo rilevato il 6 gennaio scorso.

(Unioneonline/s.s.)

