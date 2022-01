Il centro vaccini di Senorbì aprirà nuovamente i battenti per l’Open day riservato alle terze dosi, in programma domenica 9 gennaio. L’appuntamento è aperto a tutti, senza limiti sia per quanto riguarda il paese o territorio di residenza, sia per quanto riguarda le fasce d’età (dai dodici anni in su, i minori dovranno essere accompagnati dai genitori). L’unico fondamentale requisito è che devono essere trascorsi almeno cinque mesi dalla somministrazione della seconda dose. L’Open day dello scorso 19 dicembre è stato un grande successo, con oltre 1300 dosi di vaccino somministrato.

Numeri che hanno convinto gli organizzatori a ripetere l’iniziativa, promossa dai medici di medicina generale del territorio che, da diversi mesi, stanno mandando avanti il piano di immunizzazione anti-Covid proprio nella struttura per la somministrazione dei vaccini. Non sarà necessaria la prenotazione per accedere all’Hub allestito nella palestra comunale di via Vittoria Nenni 15, di fianco agli impianti sportivi “Renato Sirigu”.

L’obiettivo è consolidare l’accelerazione della campagna di immunizzazione, anche attraverso la somministrazione dei richiami.

