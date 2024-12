Momenti di paura stamattina nella stazione di Senorbì dove il carrello di un convoglio in arrivo nel paese è uscito dai binari.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto dopo che le quattro ruote della carrozza sono uscite dalla strada ferrata. Immediato il blocco della stazione e della corsa. Per i passeggeri in viaggio è previsto un mezzo sostitutivo..

Per i lavori in corso nel paese non si esclude che anche questa soluzione “tampone” possa subire ritardi. In corso i rilievi per ricostruire quanto successo.

© Riproduzione riservata