Successo a Senorbì per i festeggiamenti in onore a Sant’Antonio Abate. Tanti i partecipanti al rito finale del falò che in mattinata ancora bruciava. E’ stata invece annullata la processione in programma venerdì scorso a causa del maltempo.

Sabato si è tenuto il pranzo sociale durante il quale il presidente uscente Francesco Falqui ha consegnato il testimone per il 2026 a Ignazio Cirina. «Siamo felicissimi», dice Falqui, «tantissimi i partecipanti, sia per la Santa Messa che al pranzo ed alla accensione del falò. Dispiace per la processione. Abbiamo acceso un fuoco in chiesa. Durante il pranzo ho nominato nuovo presidente Ignazio Cirina. Ad Atrus annus».

