L'amministrazione comunale di Senorbì ha ottenuto oltre 50mila euro dal dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Fondi stanziati su proposta del Ministero per il Sud e rivolte alle aree interne per far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19.

Gli aiuti sono destinati ai commercianti e ai titolari di attività economiche che anche nel 2021 hanno dovuto osservare un periodo di chiusura dei loro punti vendita in seguito alle decisioni del Governo e alle conseguenti limitazioni del sistema delle zone colorate per contenere la diffusione del contagio. Sono 65 i beneficiari degli aiuti, che si spartiranno una torta di 51.465 euro. Gli indennizzi vanno da un minimo di 425 euro a un massimo di 1025 euro. "Abbiamo accelerato le pratiche per liquidare nel minor tempo possibile gli aventi diritto", dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Diversi commercianti riceveranno invece assegni da 600 euro. Non una panacea per tutti i mali, ma è pur sempre un aiuto in un periodo di grave difficoltà per le numerose attività economiche della cittadina della Trexenta.

