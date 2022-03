È arrivato ed è già stato messo in funzione il frigorifero per la conservazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2 utilizzati dai medici di famiglia nell’hub vaccinale di Senorbì. Il frigo a temperatura controllata è stato acquistato grazie a un contributo di 700 euro concesso dalla Giunta comunale di Barrali alla Confraternita della Misericordia di Senorbì da tempo in prima linea nel prestare la propria collaborazione alla gestione e al funzionamento del centro vaccini della Trexenta.

"Il centro vaccinale di Senorbì è a disposizione dei medici di famiglia e dei medici di igiene pubblica del distretto sanitario e pertanto il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni che fanno parte del distretto della Trexenta e quindi anche ai cittadini di Barrali", è specificato nella delibera di Giunta.

Non solo, la stessa amministrazione comunale di Senorbì ha voluto concedere un ulteriore contributo di 300 euro per contribuire all’acquisto di un apparecchio fondamentale per il proseguimento della campagna di vaccinazione alla popolazione. La Misericordia di Senorbì collabora nell’attività svolta nell’hub allestito dal Comune nell’ex palestra di via Nenni, vicino agli impianti sportivi Renato Sirigu.

L’hub è stato inaugurato lo scorso 15 maggio, su iniziativa dell’amministrazione cittadina che aveva lavorato fianco a fianco con l’Azienda per la tutela dalla salute (Ats) della Sardegna per il raggiungimento dell’obiettivo. All’inaugurazione avevano partecipato i sindaci dell’intero territorio, a dimostrazione dell’importanza del progetto per la lotta al Coronavirus in Trexenta.

