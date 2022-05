Senorbì ha una nuova centenaria. Oggi ha raggiunto il traguardo del secolo di vita Claudina Mura, nata il 31 maggio 1922 nel paese al centro della Trexenta. Prima di cinque figli, essendo la più grande della famiglia, sin da ragazza si è dovuta occupare delle faccende domestiche e si prendeva cura dei fratelli Pietrino (morto per una leucemia fulminante), Vitale (morto per un arresto cardiaco), Anna e Stefano (gli unici ancora in vita). Spesso aiutava i genitori nei lavori in campagna, è sempre stata molto religiosa.

Di carattere allegro e gioviale, con la battuta sempre pronta. Da anni si prende cura di lei l’unico nipote, Cicci Mura (ex vicesindaco del paese) e i collaboratori Jessica, Marinella e Judhit con la paziente supervisione del medico di famiglia, dottor Hourani Samih.

Nonna Claudina ha sconfitto anche il Covid-19, che ha contratto alcuni mesi fa provocandole una semplice faringite.

La neo-centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Alessandro Pireddu, del parroco don Nicola Ruggeri e dell’assessore comunale Claudio Mascia, collega di lavoro del nipote Cicci Mura.

© Riproduzione riservata