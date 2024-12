Si è formato il Comitato che avrà l’incarico di organizzare la grande festa dell’estate in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda.

Come vuole la tradizione, anche il nuovo Comitato dei festeggiamenti è composto dai cinquantenni del paese (classe 1975) che hanno dato il via a una serie di attività finalizzate a raccogliere i fondi necessari all’organizzazione dei riti civili e religiosi in programma nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto. Tra queste, oltre alla partecipazione alle varie tappe della rassegna itinerante Saboris Antigus, c’è anche la cena che si è tenuta ieri sera nelle piscine Ranoplà di Ortacesus, seguita da uno spettacolo di musica anni Ottanta e Novanta con la partecipazione di deejay Nico Z.

Questo il direttivo: Gianluca Cardia (presidente), Natascia Podda (vicepresidente), Gianluca Cancedda (segretario), Katia Lai (presidente Comitato Santa Mariedda), Massimo Porra e Alessandra Dessi (revisori). È partito intanto il Contest fotografico “Vivi con noi il miglior presepe di Natale” promosso in collaborazione con il Comune di Senorbì. Le immagini dei presepi verranno pubblicate nel profilo Facebook del Comitato 2025. Le iscrizioni scadono il 21 dicembre: le fotografie più apprezzate (la classificazione verrà fatta in base al numero di like ricevuti) verranno premiate con un cesto natalizio, spumante, panettone e una bottiglia di vino.

© Riproduzione riservata