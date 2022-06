Manca ancora un tassello e finalmente i residenti della parte bassa di Senorbì non avranno più nulla da temere in presenza di temporali e forti piogge.

Sono ripresi i lavori per il completamento del canale Rio San Teodoro all’interno del centro abitato: si tratta di un’opera fondamentale per risolvere l’annoso problema degli allagamenti nella parte bassa del paese. È un progetto da 320mila euro: soldi che il Comune ha ottenuto dalla Regione per realizzare progetti di riqualificazione ambientale che vadano nella direzione di ridurre i rischi idrogeologici.

Si tratta dell’ultima tappa di un percorso avviato alcuni anni fa dalla precedente amministrazione comunale (il sindaco era Adalberto Sanna, ora capogruppo di opposizione) per mettere in sicurezza la zona di Medrianu, verso la piccola frazione Arixi. In passato l’intero vicinato aveva subito danni importanti in seguito a diversi allagamenti.

L’attuale Giunta, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, subito dopo l’insediamento aveva predisposto e presentato in Regione il progetto per la sistemazione del canale di via Roma e la messa in sicurezza dell’intera area cittadina. I soldi sono arrivati attraverso un finanziamento concesso dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Verranno completamente ricostruite le paratie laterali e il fondo in cemento del canale, scongiurando qualsiasi pericolo di frane o crolli.

© Riproduzione riservata