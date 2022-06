Sono iniziati i lavori finalizzati alla ristrutturazione e alla riqualificazione completa degli impianti sportivi di Senorbì. L’intera area degli impianti sportivi “Renato Sirigu” tra la via Emilio Lussu e la via Nenni si presenta come un cantiere aperto: gli operai sono al lavoro per completare una serie di interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcio in erba sintetica utilizzato dalle associazioni dilettantistiche locali, degli spogliatoi, dei campetti di calcetto esistenti, dei parcheggi e del punto ristoro. Non solo: il progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di nuovi campi da calcetto e da tennis.

L’amministrazione cittadina ha incassato un finanziamento di 900mila euro attraverso l’adesione al bando denominato “Sport missione” indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico. I restanti 100mila euro sono risorse del bilancio comunale.

Si è rivelata vincente, per incassare le risorse necessarie a realizzare i lavori, la decisione della Giunta di presentare la richiesta di finanziamento insieme all’Unione della Trexenta che, in qualità di ente intercomunale, ha partecipato al bando finalizzato a trasferire risorse ai Comuni per rimettere in funzione le vecchie strutture e gli impianti sportivi.

La Giunta comunale di Senorbì inoltre ha approvato lo studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della palestra di via Tevere. È un progetto da un milione di euro: soldi che potrebbero arrivare attraverso la partecipazione al bando “Inclusione e missione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU.

