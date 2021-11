Sono iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del palazzo municipale di Senorbì, in pieno centro. L’amministrazione comunale ha stanziato in totale 100mila euro per realizzare interventi finalizzati al risanamento di ambienti che presentano infiltrazioni, muffe e umidità diffusa che ne compromettono l’uso e la normale funzionalità. Il progetto, approvato prima in Giunta e poi in Consiglio, indica l’importo di 62.000 euro per lavori a base d’asta, 5.800 euro per costi di sicurezza e 14.961 euro di Iva, ai quali vanno aggiunti 17.284 euro che comprendono spese tecniche, spese per pubblicità, imprevisti e oneri vari.

L’edificio, situato nel cuore della Piazza Municipio nella parte più antica del paese, da qualche tempo si presentava in condizioni non adeguate, tanto che è stato necessario affrettare i tempi per risolvere almeno le questioni più urgenti relativamente alla messa in sicurezza dello stabile. Verranno realizzati i lavori di sistemazione della scala di accesso esterna con il rifacimento di parapetti e pavimentazione, il ripristino dei cornicioni e delle gronde dello stabile, l’impermeabilizzazione di balconi e terrazzi, il ripristino intonaci e tinteggiature, la verifica delle compartimentazioni interne e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

