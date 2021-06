La Pro loco di Selegas rilancia il suo ruolo sul territorio comunale con la conferma di Michele Fadda come presidente e una squadra in parte rinnovata. Nonostante questo periodo nel quale la pandemia del Covid-19 ha di fatto rallentato ogni settore, l’associazione turistica del piccolo centro della Trexenta non è rimasta ferma e anzi ha approfittato del momento per programmare le prossime iniziative da promuovere in collaborazione con il Comune e con le altre associazioni locali.

Si è svolta l’assemblea elettiva dei soci per il rinnovo del direttivo composto, oltre che dal presidente Fadda, da Lorenzo Naitza (segretario), Maria Bonaria Secci (tesoriere), Barbara Casu e Lorena Dessì (consigliere), Enrica Stroscio (revisore dei conti), Angelica Medas e Simona Muscas (collegio dei probiviri). L’obiettivo della nuova governance è migliorare e rendere sempre più significativo il ruolo che la Pro loco può avere nello sviluppo turistico e sociale di Selegas e della frazione Seuni.

"C’è tanta voglia di fare – dice il sindaco Alessio Piras – non appena sarà possibile, nel rispetto delle regole anti-contagio, ci riuniremo attorno a un tavolo per promuovere insieme iniziative culturali sul territorio”.

