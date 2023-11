Era il 28 settembre del 1997, quando don Gigi Pisano si insediava nella parrocchia Sant’Anna di Selegas, ieri è arrivato il giorno dei saluti dopo 26 anni e due mesi. Don Gigi è così il parroco più longevo al servizio della comunità seleghese, ha superato don Antonio Mocci di 42 giorni.

Molte sono le attività che il vulcanico sacerdote ha portato avanti nel suo apostolato, tanti sono i gruppi di lavoro al suo seguito e tanti sono i lavori eseguiti per il restauro di tutte le opere d’arte della parrocchia, ma soprattutto la ristrutturazione dei locali parrocchiali e anche la riapertura delle chiese di Santa Vitalia e di Sant’Elia. «Selegas gli sarà per sempre riconoscente», ha detto il sindaco Alessio Piras. In questi 26 anni don Gigi ha collaborato con ben quattro sindaci che si sono alternati nel tempo.

È da riconoscere a don Gigi la nomina di San Gioacchino a compatrono, dal 28 dicembre del 2002 la parrocchia di Selegas è intitolata a Sant’Anna e San Gioacchino. Durante i saluti, la chiesa stracolma, con la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, non sono mancati momenti di commozione. Don Gigi diverse volte ha dovuto interrompere il discorso: la comunità a sua volta ha risposto con grande e commossa partecipazione.

Dopo la celebrazione eucaristica la popolazione si è ritrovata nel salone parrocchiale per la piccola festicciola di commiato. Sabato 2 dicembre la comunità parrocchiale di Selegas accompagnerà don Gigi alla nuova parrocchia di Villamar. Dopo 56 anni Selegas rivivrà la presentazione del proprio parroco ai nuovi parrocchiani: gli ultimi due predecessori lasciarono Selegas senza andare in altra parrocchia.

