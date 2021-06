L’amministrazione comunale di Selegas ha avviato il progetto Lavoras che prevede l’impiego di cittadini a basso reddito e senza lavoro per realizzare una serie di interventi di sistemazione delle opere pubbliche nel centro abitato. Tra questi c’è anche la sistemazione del chiosco del parco giochi comunale di via Conte Cao, adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’ufficio tecnico del Comune ha predisposto di recente la manifestazione di interesse per la concessione in gestione a una cooperativa o associazione locale che si dimostri in grado di occuparsi della manutenzione e della valorizzazione della struttura e delle aree limitrofe, compresa la pulizia e la raccolta dei rifiuti. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per tre anni con possibilità di rinnovo per altre tre.

I nuovi gestori dovranno proporre iniziative di animazione e attività ricreative e di svago rivolte a bambini, giovani, anziani e disabili. Il cantiere Lavoras prevede anche la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione e pulizia delle strade e dei parchi cittadini

© Riproduzione riservata