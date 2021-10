Si è presentato spontaneamente nella sede della Polizia locale il giovane accusato di aver travolto con una Smart un triciclo elettrico nella zona industriale di Selargius. Il ragazzo è subito tornato a casa, i Vigili urbani che agiscono al comando del tenente colonnello Marco Cantori lo accusano di omissione di soccorso. Un rapporto in Procura sarà girato nelle prossime ore.

Il fatto è accaduto ieri: A.S., 85 anni, percorreva una strada della zona industriale quando per cause in via di accertamento è stato tamponato da una Smart il cui conducente non si è fermato: si sarebbe allontanato senza soccorrere il pensionato.

