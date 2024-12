Torna l’appuntamento con la solidarietà a Selargius, in occasione del Miracolo di Natale in programma - in concomitanza con altri Comuni sardi - giovedì 19 dicembre. Sarà ancora una volta piazza Maria Vergine Assunta a ospitare il punto di raccolta dei doni, dalle 9 alle 21.

Si potranno donare generi alimentari a lunga conservazione (ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame), articoli per bambini (come omogeneizzati e pannolini) e giocattoli (non usati).

«Grazie alla vostra generosità nelle scorse edizioni siamo riusciti a regalare un po’ di serenità a tanti nostri concittadini in difficoltà, vi chiediamo di aiutarci anche quest’anno a realizzare un nuovo meraviglioso miracolo», l’appello ai selargini del sindaco Gigi Concu con la sua vice Gabriella Mameli e dell’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Doniamo tutti, in base alle nostre possibilità: ciò che per noi è poco per altri può avere un valore immenso».

© Riproduzione riservata