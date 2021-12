Incidente stradale in via Rosselli a Selargius.

Per cause in via di accertamento si sono scontrati un'auto con uno scooter: il motociclista è finito a terra subito soccorso e trasportato in codice verde al Policlinico di Monserrato.

Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Si cerca anche di accertare le eventuali responsabilità.

