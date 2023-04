Hanno rubato l'auto di un pizzaiolo di Selargius, poi si sono dati alla fuga, ma il mezzo, forse a causa dell’eccessiva velocità, si è ribaltato. Allora hanno proseguito il disperato tentativo di dileguarsi dalle forze dell’ordine a piedi, ma sono stati fermati.

Autori della movimentata vicenda andata in scena nella notte due minorenni, 14enni di etnia Rom, sorpresi dai carabinieri.

Attorno all'una i militari hanno notato l’auto, una Hyundai Hatos, transitare a fari spenti e a velocità sostenuta in via Istria a Selargius.

Quindi l’inseguimento, prima in auto e poi a piedi a seguito del cappottamento del mezzo in fuga. Quando i militari hanno raggiunto i due fuggitivi hanno scoperto con sorpresa essere i due minorenni.

I giovanissimi sono stati affidati alle rispettive madri a Monserrato.

