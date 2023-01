I carabinieri di Selargius hanno denunciato un 50enne che dopo un incidente si è rifiutato di fare l’alcoltest. Dovrà comunque rispondere di guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno anche sequestrato l'auto e la patente dell'uomo, che era alla guida della sua macchina finita contro un'altra auto parcheggiata sulla strada.

Giunti sul posto per i rilievi, i militari, impegnati in un servizio di prevenzione tra Selargius e Quartucciu, hanno inviato l'automobilista a sottoporsi al test per rilevare il tasso alcolemico nel sangue. Ma lui si è opposto e ora ne pagherà le conseguenze del caso.

