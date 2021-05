Una nuova rotatoria con ventisei metri di diametro interno, e quaranta esterni, capaci di smaltire oltre ventimila veicoli al giorno. Sarà realizzata al chilometro 7,650 della statale 387 fra Selargius e Dolianova. “Un’opera fondamentale – hanno spiegato il sindaco Gigi Concu e l'assessore ai Lavori pubblici Gabriella Mameli - che consentirà di eliminare l’incrocio a raso, mettendo in sicurezza la strada, e di dare risposta ai tanti dipendenti dell’Osservatorio astronomico che si erano rivolti anche al prefetto per segnalare la pericolosità dell’arteria.

“Il progetto per la realizzazione della rotatoria preliminare è pronto. Questa mattina è stato presentato in commissione: il prossimo passaggio sarà in Consiglio per l’approvazione della variante al Puc necessaria per procedere con gli espropri, e dedicarci alla fase definitiva ed esecutiva”, spiegano. “Poi tutto passerà nelle mani dell’Anas: come protocollo d’intesa firmato l’anno scorso tra i due enti, sarà la stessa a realizzare l’opera".

In questo punto sarà sistemata anche una targa in ricordo delle vittime di questo tratto di strada: l'ultimo, il selargino Enrico Spiga deceduto a causa di un incidente proprio su questo tratto di strada statale.

