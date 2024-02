Sono in corso a Selargius i lavori sulle reti idriche di via Roma e via San Salvatore con la programmata installazione di nuove apparecchiature di regolazione. Le operazioni saranno eseguite mercoledì 28 febbraio tra le 8 e le 18: durante questa fascia oraria sarà interrotta l’erogazione nel centro abitato. La sospensione non riguarderà le zone di Su Planu e Is Corrias.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità che i tecnici di Abbanoa elimineranno effettuando operazioni di spurgo dei tratti interessati.

Abbanoa sta investendo un milione e mezzo di euro per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Selargius finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

