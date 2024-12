Il contestato autovelox della 131 dir approda di nuovo fra i banchi del Consiglio comunale di Selargius. Stavolta a riportare il tema nella sala consiliare del Municipio è stato il capogruppo di Selargius merita di più Franco Camba.

Le domande

«Da oltre un anno l’autovelox risulta disattivato», ricorda il consigliere di minoranza nell’interpellanza urgente presentata nei giorni scorsi nell’Aula di piazza Cellarium. «Più volte è stato detto dai banchi della Giunta che lo spegnimento si era reso opportuno in attesa delle novità regolamentari che avrebbe introdotto il nuovo codice della strada. Dal momento che quest’ultimo è entrato in vigore sabato in tutto il territorio nazionale, ci chiediamo cosa voglia fare quest’amministrazione sull’autovelox posizionato nella 131 dir».

I decreti attuativi

Richiesta che arriva dopo le centinaia di sanzioni contestate, e gli oltre 200 ricorsi presentati da automobilisti multati accolti dal giudice di Pace. Il tema è stato più volte al centro di accese discussioni in Aula tra maggioranza e opposizione e di sopralluoghi sul posto per verificare, tra le altre cose, anche la distanza tra l’impianto di Selargius e quello successivo posizionato prima del bivio per la ex 131. «Al momento l’impianto resterà spento in forma di autotutela, non appena i Ministeri competenti emetteranno i decreti attuativi relativi alle novità introdotte dal nuovo codice della strada anche in materia di autovelox si vedrà come procedere», la risposta dell’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. «Qualsiasi altra decisione ovviamente sarebbe non soltanto prematura ma potrebbe persino essere illegittima».

Federica Lai

© Riproduzione riservata