Incidente stradale in serata in via Roma a Selargius. Coinvolti un'auto e uno scooter: il conducente della moto è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale con una ambulanza del 118. Le sue condizioni per fortuna non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu per i rilievi di legge. Sulla dinamica non si hanno ancora notizie certe.

