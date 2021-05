Duecento nuovi cestini destinati a riqualificare strade, piazze e aree verdi di Selargius. "Continuiamo a investire sul decoro della nostra città e sul rispetto dell'ambiente", sottolineano il sindaco Gigi Concu e l’assessore al Verde e ai Servizi tecnologici Gigi Gessa. “Dopo il recente intervento che ci ha visti impegnato con il Piano del verde cittadino ora siamo pronti a rinnovare un'altra parte importante dell'arredo urbano: andremo finalmente a sostituire i vecchi contenitori portarifiuti, vandalizzati e non più funzionali, e nel contempo copriremo anche diverse aree del territorio sino a oggi sprovviste di cestini. Diamo finalmente risposta anche alle tante richieste dei nostri concittadini che da tempo lamentavano il numero esiguo degli stessi”.

Nel dettaglio: na quarantina di cestini saranno collocati in varie zone del territorio comunale; altri venti di legno verranno installati nell’area verde di Tranzellida, a Su Planu; ulteriori 188 contenitori (anti-corrosione e anti-ribaltamento) saranno sistemati nella aree pubbliche.

"Ogni giorno i vecchi cestini producono 260 chili di secco. Ciò significa che in un anno, tenendo conto dei cinque giorni di raccolta, arriviamo a quota 81 tonnellate circa. Parliamo di una percentuale compresa tra il 2 e 3 per cento della frazione prodotta in tutto il Comune, che intendiamo recuperare grazie a questo investimento che ci permette di superare l'attuale sistema di monoraccolta”, spiega ancora il primo cittadino.

Di seguito la mappa delle vie dove verranno installati i nuovi cestini, “realizzata tenendo conto della precedente distribuzione e della presenza di panchine, attività commerciali, scuole, uffici pubblici, palestre e in generale di tutte quelle attività che comportano un possibile affollamento”: parco di San Lussorio a piazza Alfredino Rampi, proseguendo per piazza Bixio, Cellarium, piazza Don Giovanni Piras, Don Orione, piazza Giovanni XXIII e Salvo D’Acquisto. E ancora: via Bellini, Canova, Chiara Lubich, via Custoza e via della Resistenza, via delle Begonie, delle Orchidee, via Dessy, Don Orione, Gramsci e Grazia Deledda, via I Maggio, via Istria, Leonardo da Vinci, via Lussu, Nenni, via Roma e via San Marco, via Segni, Serpeddì, Trieste, via Venezia, Vienna e viale Parigi, sino ad arrivare all'ingresso del Parco di San Lussorio. A questi si aggiungono i diciannove cestini pronti a essere sistemati a Su Planu, più precisamente nelle vie Cavalcanti, Lorenzo de Medici, Ariosto, Metastasio, Machiavelli.

Il progetto, conclude il sindaco, è “frutto di una spesa pari a 105mila euro circa e fa parte di un più ampio investimento che, grazie a un ribasso d'asta del 26% circa, ci consentirà di intervenire anche nel centro storico con nuovi cestini conformi alle indicazioni del Piano particolareggiato e senza spendere ulteriori risorse”.

