Hanno conquistato la giuria aggiudicandosi il podio come migliori ballerini di latino americano in Italia. Protagonisti cinque ballerini partiti da Selargius verso Cercola - in provincia di Napoli - per i campionati italiani di danze latino americane svolti dal 5 al 7 luglio scorsi: Giulia Cinus porta a casa il titolo di campionessa italiana nella categoria under 16, Giovanni Cocco e Chiara Tumatis la coppia salita nel gradino più alto del podio, e Andrea Mascia con Matilde Bilotta arrivati terzi nella categoria under 19.

«Un orgoglio per noi e per Selargius», commenta soddisfatto il loro insegnante di ballo Matteo Cossu, della scuola The Latin Mood di via Vienna. «Sono due coppie di nuova formazione, ballano insieme da 6 mesi circa», racconta l’insegnate, che aggiunge: «Sono molto soddisfatto della performance dei ragazzi, ma soprattutto del lavoro svolto sino ad oggi». Per la scuola di danza selargina l’ennesimo successo nella gare oltremare.

«Rientriamo a casa con tanto da migliorare e lavorare», dice ancora Cossu, «hanno appena 14 e 16 anni, quindi i più piccoli delle rispettive categorie, sono contento sia di come hanno affrontato la gara sia dei risultati ottenuti». «Per quanto riguarda Giulia», fa notare, «si conferma per il secondo anno consecutivo campionessa italiana».

© Riproduzione riservata