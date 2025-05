Un 24enne di Selargius denunciato per aggressione e lesioni a un carabiniere.

Il giovane – già noto alle forze dell’ordine - si è presentato alla Stazione dei Carabinieri locale per sporgere querela contro il nonno, che – a suo dire – lo avrebbe minacciato e aggredito.

Sin dai primi istanti, però, il giovane, già allontanato dall’abitazione materna e coinvolto in un procedimento per maltrattamenti in famiglia, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tale condizione ha reso difficoltoso il dialogo con il militare addetto alla ricezione del pubblico.

Quando il tono si è fatto più concitato, un secondo carabiniere è intervenuto per cercare di riportare la calma e il giovane è stato accompagnato all’esterno. A quel punto il 24enne, anziché placarsi, ha sferrato un violento colpo al militare procurandogli una lesione alla mano, quindi si è dato alla fuga.

Il carabiniere ferito è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato.

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile dell’Arma si sono invece messi sulle tracce dell’aggressore.

