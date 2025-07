Drammatico episodio nella tarda nottata di ieri a Quartu, dove un giovane ha perso l’equilibrio mentre tentava di scavalcare un cancello ed è rimasto infilzato dall’inferriata. È successo in via Genova, il giovane è ricoverato in prognosi riservata al Brotzu, le sue condizioni sono gravi.

Un passante ha lanciato l’allarme al 118, segnalando la presenza del giovane agonizzante, con alcune parti del corpo trafitte dall’inferriata. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire perché il giovane stesse scavalcando, visto che quella non è la sua abitazione.

Drammatica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori del 118: il giovane perdeva tantissimo sangue e non era possibile soccorrerlo perché l’inferriata lo aveva trafitto nella zona dell’inguine. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tagliato le parti dell’inferriata che trafiggevano il corpo del giovane per adagiarlo su una barella e portarlo in ospedale.

© Riproduzione riservata