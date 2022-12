Ancora una giornata di indagini dei carabinieri sulle tracce del bandito che il 22 scorso ha tentato di rapinare la gioielleria di via Roma a Selargius.

Gli inquirenti stanno ultimando gli esami sulle immagini di alcune telecamere e sono sulle tracce di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile per far piena luce sulla rapina fallita solo per il coraggio della gioielliera Sandra Pani che ha reagito alle intimidazioni dello sconosciuto, ingaggiando una colluttazione e costringendolo a fuggire senza un soldo.

I carabinieri hanno già girato un rapporto in Procura: l'inchiesta dovrebbe essere ad una svolta anche se gli inquirenti in merito preferiscono non sbilanciarsi.

