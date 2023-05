Fermato con arnesi da scasso e passamontagna vicino a un negozio dove era appena stato segnalato un tentativo di furto.

È successo intorno alle 3 di notte a Selargius.

I carabinieri del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena, impegnati in un servizio di prevenzione, hanno visto in via Manin una Fiat Punto dall’interno della quale si davano alla fuga due persone. Il proprietario dell’auto, fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di diversi arnesi da scasso e di un passamontagna, che si trovavano all’interno del veicolo, vicino a un negozio adibito a vendita di prodotti per parrucchieri in cui era stato segnalato un tentativo di furto.

L’uomo, operaio di 39 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e tentato furto aggravato. Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro.

(Unioneonline/L)

