Dopo un lungo contenzioso legale e oltre cinquant’anni di proteste e disagi, parte ufficialmente la riqualificazione di via Bixio: operai al lavoro di prima mattina per la messa in sicurezza dell’area destinata a ospitare un parcheggio alberato.

“Un’area che io stesso, dai tempi della scuola media, ho sempre visto degradata, e alla quale stiamo finalmente restituendo il giusto e dovuto decoro”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Posso dire con un pizzico di orgoglio che si tratta di un altro grande traguardo raggiunto dall’amministrazione e soprattutto da tutta la comunità. Perché oggi, grazie all’atto transattivo che ha posto fine al contenzioso iniziato nel lontano 1994, a seguito di un’occupazione illegittima, entriamo ufficialmente in possesso di uno spazio che - per quanto gravato da rischio idrogeologico - è senza dubbio strategico per la presenza delle scuole e del mercato”.

Un intervento possibile grazie all’accordo tra Comune e gli eredi dell’area contesa, ora pronta a nuova vita. “È nostra intenzione realizzare un’area di sosta alberata, che ci consentirà di riuscire a rispondere all’esigenza di ulteriori stalli, ma ora proseguiamo con gli interventi per la messa in sicurezza, così da poter festeggiare la ripresa delle attività didattiche senza più slalom tra buche e pozzanghere né proteste e accuse di negligenza alle quali rispondiamo con i fatti”, osserva il primo cittadino. “E i fatti sono gli operai al lavoro di prima mattina”.





