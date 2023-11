Movimentato episodio in serata nei pressi di un grosso esercizio commerciale a Selargius.

Uno sconosciuto, pare un uomo di colore, ha dato un pugno e poi uno schiaffo a due donne, che probabilmente non conosceva, riuscendo poi a dileguarsi. Sarebbe salito su un bus facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Per le due donne, per fortuna, solo tanto spavento.

Tutto sarebbe accaduto prima delle 19, ci sarebbe stata anche la reazione di alcuni passanti che hanno cercato di bloccare l'uomo.

Del presunto aggressore, sino a tarda sera, non sarebbe stata trovata traccia. Totale il riserbo dei carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Selargius.

