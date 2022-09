E' in prognosi riservata ma sta meglio e non corre pericolo di vita Luca Balata, il motociclista di 56 anni di Selargius vittima questa mattina di un incidente sulla 554. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu a bordo di una ambulanza: ricoverato per ferite al torace e un trauma facciale, è ancora in prognosi riservata ma starebbe meglio.

L'incidente è stato ricostruito dalla Polizia locale di Selargius intervenuta sul posto al comando del colonnello Marco Cantori.

La Honda condotta da Luca Balata è entrata in collisione con una Audi che viaggiava sulla stessa corsia di marcia (direzione Cagliari), volando fuori strada e schiantandosi su un campo di sterpaglie. Il conducente è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale. Il conducente dell'auto è rimasto illeso.

I due mezzi si sarebbero scontrati su lati: non è da escludere che il contatto sia avvenuto in una fase di sorpasso. Ma questa è solo una ipotesi. La Polizia locale mantiene infatti uno stretto riserbo.

