«La situazione non è più tollerabile, impossibile arrivare al lavoro puntuali. Selargius è diventata una trappola».

Continuano le lamentele degli automobilisti che ogni giorno percorrono il tratto selargino della 554: i semafori all’uscita da via Roma e via Nenni e quelli posizionati sulla Statale, anziché far defluire la viabilità, creano lunghe file d’auto, soprattutto nelle ore di punta.

«Non ci possono essere chilometri di fila, e non si possono impiegare tre quarti d’ora per il caos nella sincronizzazione dei semafori», lamenta Carolina Manca, automobilista bloccata di pomeriggio nel traffico della Statale, come tanti altri.

«Da giorni uscire da Selargius», dice, «richiede tempi incompatibili con la vita delle persone che devono lavorare».

© Riproduzione riservata