È stato beccato mentre vendeva droga, nella zona di via San Martino a Selargius. Così è iniziato - durante la notte - l'intervento dei carabinieri della stazione locale, che ha portato all'arresto di uno spacciatore. Si tratta di un quarantaseienne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, portato in carcere a Uta con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è cominciato nel corso di un servizio ordinario di controllo del territorio. I carabinieri hanno notato un rapido e sospetto scambio tra due uomini, entrambi bloccati: 5,25 grammi di hashish il quantitativo della droga, venduta dallo spacciatore a un disoccupato di 52 anni anch'esso residente a Selargius.

I carabinieri hanno poi proseguito con una perquisizione in casa dello spacciatore, a seguito dei riscontri immediati e dei suoi precedenti. All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato un notevole quantitativo di droga: 47 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 200 grammi di hashish in panetti, circa 1,6 chilogrammi di marijuana in buste termosigillate e una pastiglia di ecstasy. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 26.455 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il materiale sequestrato sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Cagliari per i necessaria accertamenti tecnici. L'acquirente della droga, invece, è stato segnalato alla Prefettura.

